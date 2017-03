Charkow in Flammen In der Nacht zum 23. März begann das größte Waffenlager der Ukraine in der Stadt Balakleja zu explodieren. Der Brand und die Detonationen zwangen zehntausende Menschen, um ihr Leben zu rennen oder evakuiert zu werden. Insgesamt mussten 36 Menschen ihr Haus verlassen. Das 368 Hektar große Lager enthielt laut offiziellen Angaben 150 000 Tonnen Munition. Viele blieben in ihren Autos sitzen in den enormen sich bildenden Autoschlangen und wieder andere verkrochen sich in die Keller. 243 Häuser wurden beschädigt und 5 Häuser wurden total zerstört. Nur wenige Leute scheinen umgekommen zu sein. NATOs Experten besuchten umgehend den Platz und die halfen den Behörden, das Gebiet zu sichern , von wo man immer noch einzelne Explosionen hörte. Die Regierung in Kiew hat unmittelbar erklärt, dass der Brand das Resultat russischer Sabotage sei. Andere meinen, dass es ein Beispiel für den Zusammenbruch des ukrainischen Staates sei. Präsident Poroschenko sagte neulich, dass das Land von der ”machnovsjtjiina” bedroht werde, nach......

