Nato braucht mehr Breitband für Drohnen

Mit 3 Milliarden Euro will die Nato in Satelliten- und IT-Technik investieren, die "russische Gefahr" und die Flüchtlingsabwehr scheinen primär zu sein

Die Nato will 3 Milliarden Euro investieren, um die Satelliten- und IT-Technik zu modernisieren, die Raketenabwehr zu verbessern und für größere Cybersicherheit zu sorgen, so berichtete ein anonym bleibender Nato-Mitarbeiter aus der Kommunikations- und Informationsbehörde der Nato. Vorgesehen ist, auf der Nato-Industriekonferenz in Ottawa Ende April die Ausgaben zu beschließen, so dass Unternehmen sich für die Aufträge bewerben können. Es handelt sich um ein Investitionsprogramm, das von allen Nato-Ländern finanziert wird.

Die technische Aufrüstung soll neuen Sicherheitsbedrohungen begegnen, schließlich würden Konflikte immer öfter auch in den Netzwerken ausgetragen werden. Die Zahl der Angriffe auf.....