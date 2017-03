Massenproteste in Russland: „Wir wollen eine Antwort“

Überall in Russland kam es am Sonntag zu Anti-Korruptions-Protesten mit Tausenden Teilnehmern. Die größte Demonstration fand in Moskau in der zentralen Twerskaja-Straße statt. Nach Schätzungen des Innenministeriums nahmen 7 000 bis 8 000 Personen an den Protestmärschen teil, die Veranstalter äußerten sich zu der Teilnehmerzahl nicht. Der Großteil der Aktionen war von den Behörden nicht genehmigt worden, darunter auch die Moskauer Kundgebung, was zu Zusammenstößen mit der Polizei und massenhaften Festnahmen führte. Allein in Moskau nahm die Polizei rund 850 Personen in Gewahrsam.

Die Proteste waren eine Antwort auf das Schweigen der russischen Regierung zu Korruptionsvorwürfen gegen Ministerpräsident Dimitrij Medwedjew. Die Stiftung für Korruptionsbekämpfung des Oppositionellen Alexej Nawalny behauptet, der Regierungschef habe.....