US-unterstützte Offensive auf Raqqa riskiert humanitäre Katastrophe

Seit Donald Trump nehmen riskante Militäroperationen in Syrien und im Irak zu

Noch immer herrscht Unklarheit, wer für die Bombardierung von Häusern in West-Mosul am 17. März verantwortlich ist, unter deren Trümmern am Mittwoch 100-200 Menschen begraben wurden. Das Pentagon gab zu, auf Anforderung von irakischen Truppen Stellungen des Islamischen Staat in der Gegend bombardiert zu haben, aber man untersuche den Vorfall noch. Angeblich habe der IS in die Häuser Zivilisten zusammengepfercht, auf die Dächer IS-Kämpfer postiert und Autobomben an den Häusern geparkt. Die seien angegriffen worden und hätten dabei großräumige Zerstörungen verursacht.

Falls tatsächlich hunderte Zivilisten bei dem Angriff umgekommen sind, wäre dies einer der fatalsten Angriffe. Man kann darüber streiten, ob der IS sich bewusst hinter Zivilisten verschanzt, um mit deren Opfer Propaganda gegen die Angreifer zu machen, oder ob Stellungen aus der Luft oder.....