Eltern des Opfers wollen Hinrichtung in Texas verhindern

Der US-Bundesstaat Texas will am 12. April Paul Storey exekutieren, für den Mord an Jonas Cherry am 16. Oktober 2006. Ein Jurymitglied bedauert heute seine Entscheidung für die Exekution. Auch die Eltern des Opfers versuchen die Hinrichtung zu verhindern. Storey wird seit 9 Jahren im Todestrakt von Texas gefoltert.

Die Eltern des Opfers Glenn und Judy Cherry setzen sich für Paul Storey ein. Sie wollen seine Hinrichtung nicht. Dazu haben sie eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, in der sie den Staat dazu auffordern.....