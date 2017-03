Wer kennt schon Finanzgesellschaften wie BlackRock? Eine der sogenannten Schattenbanken, die über die Welt herrschen? Ein weit hergeholter Vorwurf?

BlackRock ist der weltgrößte Vermögensverwalter und gehört zu großen Teilen der Familie Rothschild. BlackRock ist an fast allen westlichen börsennotierten Firmen beteiligt sowie an anderen Investmentunternehmen, den meisten Banken und an fast allen Goldminen.

BlackRock beherrscht weite Teile des Finanzmarkts, da sich Gründer.....