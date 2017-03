Werden die Niederländer ihre "Dekadenz" vor islamischen "Erlösern" schützen?

Die allgemeinen Wahlen in den Niederlanden sind vorbei, doch jetzt beginnt eine viel größere Kampagne: Wer wird die berühmten niederländischen Freiheiten verteidigen?

Nur in den Niederlanden ist es denkbar, dass ein Politiker wie Geert Wilders, ein tapferer Außenseiter, der seit 13 Jahren 24 Stunden am Tag unter Polizeischutz gelebt hat; Kundgebungen in einer kugelsichere Weste abgehalten hat; von einem geheimen Ort zum anderen zog und bewacht wurde, als wäre er ein asiatischer Potentat. Das Land hat bereits zwei politische Attentate im Zusammenhang mit dem Islam erlebt: der Politiker Pim Fortuyn und der Filmemacher Theo van Gogh. Eine andere niederländische Abgeordnete zu der Zeit, Ayaan Hirsi Ali - deren Name, mit Wilders' zusammen, als nächstes auf der Hitliste stand, die mit einem Messer an van Goghs Leiche gepinnt wurde - landete in den Vereinigten Staaten. Nur der von der niederländischen Regierung großzügig gewährte Schutz von Wilders hat bisher einen dritten politischen Mord vermieden.

Die Niederlande haben bereits zwei politische Attentate im Zusammenhang mit dem Islam erlebt: der Politiker Pim Fortuyn (links) und der Filmemacher Theo van Gogh (rechts). (Bildquellen: Van Gogh - Wikimedia Commons, Fortuyn - Forza! Nederland Video Screenshot)

In den Niederlanden wurde der Philosoph Baruch Spinoza zum Propheten der Toleranz, Karl Marx untersuchte den Kapitalismus und John Locke schrieb seinen "Brief über Toleranz". Die.....