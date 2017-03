Unter Geiern: 40 afrikanischen Staaten droht Zahlungsunfähigkeit

Quelle: Reuters

Vor 15 Jahren beschlossen die sogenannten G8-Staaten einen Schuldenerlass für die am höchsten verschuldeten Entwicklungsländer der Welt. Von dieser Maßnahme profitierten auch 33 Staaten in Afrika. Nun jedoch bahnt sich eine neue Schuldenkrise an und den einst entschuldeten afrikanischen Staaten droht erneut die Zahlungsunfähigkeit. Anzeichen eines Teufelskreises mit verteilten Verantwortlichkeiten.