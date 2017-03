Keiner hat irgendetwas aufgehoben

(Michail Gerstein ist ein Russe, der in den USA lebt. Er führt täglich auf Russisch einen Blog über Geschehnisse in den Staaten und um Präsident Trump. Voll von der schönsten Spielart des Sarkasmus, der Ironie.)

Trump tritt gerne ohne Zettel auf und twittert regelmäßig, deswegen wird er bereits für seine Zitate auseinander genommen. Von Obama, der ohne Zettel nur "Mäh" und "Muh" sagte, ist im Gedächtnis nur das schön runtergefallene Mikrofon hängen geblieben. Sogar das war vorbereitet und antrainiert. Er zeigte den Trick bei der jährlichen Weisshäuslischen-Journalisten Party. In diesem Jahr zerstritten sich alle Journalisten und am Ende weigerte sich Trump, dort zu erscheinen. Von Trump ist geblieben: "ObamaCare is a disaster", "I will build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me", "CNN is FAKE NEWS" (fake news unbedingt in großen Buchstaben) und viele andere Zitate.

Die Medien diskutierten aktiv über die.....