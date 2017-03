Enthüllungen: der Dschihad von Lafarge-Holcim

Anlässlich der Veröffentlichung des Buches von Thierry Meyssan, « Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump », [Vor unseren Augen. Vom 11. September bis zu Donald Trump"] veröffentlichen wir eine Reihe von Artikeln, die einige der darin enthaltenen Informationen entwickelt.

Anlässlich der Bemerkung von Jean-Luc Mélenchon in der TV-Debatte der französischen Präsidentschaftswahl am 20. März, beginnen wir mit der wahren Geschichte der Firma Lafarge-Holcim in Syrien.

Am 2. März 2017 hat das Lafarge-Holcim Unternehmen zugegeben, dass seine syrische Filiale "Mittel an Dritte übergeben hat, um eine Regelung mit einer Anzahl von bewaffneten Gruppen zu finden, einschließlich Drittpersonen die unter Sanktionen standen, um die Aktivität der Fabrik und einen sicheren Zugang der Mitarbeiter und der Belieferung zu gewährleisten." [1].

Der Zementfabrikant ist bereits Gegenstand von zwei Erhebungen. Die erste wurde von den NGOs Sherpa und ECCHR am 15. November 2016, während die zweite durch das französische Wirtschaft-Ministerium begonnen wurde. Beide reagierten auf die sogenannten Enthüllungen von.....