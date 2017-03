Der ehemalige Präsident Jugoslawiens, Slobodan Milosevic starb nicht an einem Herzinfarkt, er wurde vergiftet mit Droperidol, was eine komplette Taubheit des Körpers erzeugt, sagte der Professor und Leibarzt des Angeklagten, der Autor des Buches "Anatomie des gerichtlichen Mordes" Andric Vukashin.

Er betont darin, dass Milosevic nicht an einem Herzinfarkt und nicht am 11. März 2006 starb, sondern am Tag zuvor zwischen 22.30 und 23.00 Uhr Ortszeit offensichtlich in seiner Zelle getötet wurde, schreibt die "Rossijskaja Gaseta".

Im Juni 2001 übergab die Regierung von Vojislav Kostunica unter dem Druck der USA Herrn Milosevic dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ). Er wurde nach den Haag gebracht und ....