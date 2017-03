Hayek über Fake News

Fake News sind in der US-Präsidentschaftswahl-Kampagne 2016 zu einem dominanten Thema geworden und beherrschen seitdem die öffentliche Diskussion. Für US-Präsident Trump bezieht sich der Begriff auf CNN, die New York Times und andere Medien, die ein ungünstiges Bild von ihm zeichnen; für Demokraten sind Fake News politisch inkorrekte Webseiten, Blogs und Social Media Accounts. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass das öffentliche Vertrauen in die Medien – in den USA und anderswo – auf einem Allzeittief liegt. (Sogar Trump erscheint in einigen Umfragen als vertrauenswürdiger.)

Für den Libertären sind das keine wirklichen Neuigkeiten. Die Mainstream-Medien sind seit langem Teil dessen, was Murray N. Rothbard einst die „Meinungsbildungsklasse“ nannte, die Gruppe der Intellektuellen, Akademiker, Journalisten und öffentlichen Persönlichkeiten, deren.....