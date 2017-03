Germanwings-Flug 9525: MASSENMORD oder VERSCHWÖRUNG?

Die Absturz-Ursache von Germanwings-Flug 9525 – Fakt oder Fake News?

______________________________________________________________________________________________________________

Heute ist die Stunde der Wahrheit.

Heute wird bekannt, ob die die offizielle Geschichte von Germanwings 9525 so stimmt, wie sie offiziell verlautbart wird:

Der Germanwings-Flug 9525 (Flugnummer auch 4U 9525, Rufzeichen GWI18G, im Flugfunk­verkehr germanwings one eight golf) war ein Linienflug der Fluggesellschaft Germanwings von Barcelona nach Düsseldorf. Am 24. März 2015 zerschellte das Flugzeug vom Typ Airbus A320-211 auf dem Gebiet der Gemeinde Prads-Haute-Bléone im südfranzösischen Département Alpes-de-Haute-Provence. Alle 150 Insassen kamen dabei ums....