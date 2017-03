Finanzkrise: Nächster Pleiteschritt der HSH – Ansteckung der Sparkassen?

An die HSH Nordbank erinnern Sie sich vielleicht noch, die letzten Negativschlagzeilen sind ja auch nicht lange her. Jetzt kommt ans Licht, dass auch Sparkassen-Kunden von den wahrscheinlichen Verlusten betroffen sind. Alles hängt nun daran, dass der faule Apfel HSH bis Februar 2018 noch einen Käufer „auf dem freien Markt“ findet. Normalerweise ist das durchaus denkbar, denn in der Finanzbranche wird bekanntlich vorbildlich recycelt: es findet sich fast immer noch irgendwer, der frisch lackierten Abfall in der Hoffnung kauft, ihn seinerseits nochmal weiterzureichen. Doch das wird Sparkassenkunden und Steuerzahler nicht wirklich beruhigen.

Auch wir berichteten vor zwei Monaten über die halbstaatliche Landesbank von Schleswig Holstein und Hamburg, die mit hochfliegenden Schiffkauf- und Reederei-Geschäften baden gegangen ist. Mit Reedereipapieren wollten.....