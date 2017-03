Fake oder News: Über 200 Tote durch Bombardierung von Häusern in Mosul?

Wegen heftiger Kämpfe und schlechtem Wetter stockt die Offensive, im Hintergrund schwelt der Konflikt zwischen der Türkei und den von US-Truppen unterstützten Kurden in Syrien

Die kurdische Nachrichtenagentur Rudaw berichtete gestern, dass am Donnerstagmorgen mindestens 200 Menschen, vielleicht 230 Menschen in Mosul durch Luftangriffe getötet worden seien, es soll sich vorwiegend um Zivilisten und viele Frauen und Kinder handeln. Die Angriffe sollen auf drei Häuser im Stadtteil al-Jadida erfolgt sein, alleine in einem Haus seien 120 Menschen dabei umgekommen.

Alternativ gibt es eine andere Version. So sollen nach dem irakischen Kommandeur Muhammad al-Jabouri nach einer Explosion von Sprengstofffallen des Islamischen Staats im selben Stadtviertel 108 Leichen.....