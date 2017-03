Institutionelle Investoren werden die Kurse am Silbermarkt explodieren lassen

Wenn sich die Hedgefonds und die institutionellen Investoren aus den aufgeblähten Aktienmärkten zurückziehen und stattdessen verstärkt in Edelmetalle investieren, wird es am Silbermarkt zu einer beeindruckenden Wende kommen. Die Frage ist dabei nicht, ob das geschieht, sondern wann. Der Zeitpunkt könnte näher sein als die meisten von uns erwarten, denn das Erreichen der Schuldenobergrenze am 15. März bringt gewaltige Probleme für die Vereinigten Staaten mit sich.

In meinem Artikel "Gold und Silber kurz vor entscheidendem Wendepunkt" habe ich den folgenden Chart veröffentlicht, der den plötzlichen Einbruch des Dow Jones um 2.000 Punkte Anfang 2016 und den gleichzeitigen sprunghaften Anstieg der Gold- und Silberkurse zeigt:

Zu Beginn des vergangenen Jahres war der Dow Jones auf ein Tief von 15.600 Punkten gefallen und notierte damit mehr als.....