Enttarnt: Die skrupellosen Drahtzieher der Revolutionen

Millionen Flüchtlinge fliehen vor Bürgerkriegen und drängen nach Europa. und Financiers in den USA kümmert das wenig. Ihr Instrument, die serbische Revolutionszelle Otpor, hat in 37 Ländern Revolutionen geschürt. Die skrupellosen Drahtzieher der Revolutionen haben Demokratie versprochen und todbringendes Chaos gebracht.

Autor: Wolfgang Freisleben

Arabischer Frühling war einmal. Inzwischen sind die begeisterten Aufständischen entsetzt in der Realität angekommen. Statt der versprochenen blühenden Demokratie ernteten sie Bürgerkriege. Oder leben nicht mehr. Was jeweils spontan wirkte, war in Wahrheit ein lang von den USA geplanter und finanzierter Umsturz in arabischen Ländern. Ohne Exit-Strategie. Eine Einbahn ins Verderben.

Die vom amerikanischen Kongress gegründete und finanzierte Stiftung „National Endowment for Democracy“, die ebenso finanzierte NGO „Freedom House“ (beide mit Sitz in Washington) und die „Open Society Foundation“ des Multimilliardärs George Soros haben jahrelang Trainer und Kampagnen-Manager für die „Revolutionen nach Drehbuch“ bezahlt. Mit dem Ziel, Regierungen zu stürzen. Das ist zwar gelungen. Aber das.....