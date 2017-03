Dexit ist die Lösung

Im Euro-Club brodelt es gewaltig. Die Gemeinschaftswährung wirkt als politischer Spaltpilz. Eigentlich wollen alle raus. Dabei gibt es nur eine Lösung: Deutschland muss den Euro verlassen - Dexit.

Von Michael Mross

Frankreich (Le Pen) will raus, in Italien brodelt es, ein Rausschmiss Athens aus dem Euro wird immer lauter diskutiert. Der Club Med siecht. Probleme, die von Anfang an beim Euro programmiert waren, treten immer virulenter zutage. Dabei gibt es für den Euro nur eine Lösung: Deutschland muss raus.

Was passiert z.B. bei einem Austritt Griechenlands (Grexit) wirklich? Er führt erst recht in die Katastrophe. Am Ende wird die Gemeinschaftswährung zerbrechen. Über die Konsequenzen eines Grexits scheinen Ökonomen und.....