1. Land in Europa verankert Verbot zur Wasserprivatisierung in der Verfassung

Wasserprivatisierungen sind weltweit auf dem Vormarsch: In der Schweiz , in Griechenland , in Spanien und Portugal , in Frankreich , Deutschland und zig weiteren Ländern. Die EU mischt da ganz vorne mit . Und dank dem Tisa-Abkommen drohen auch der Schweiz umfassendere Privatisierungen im Bereich der Grundversorgung. Mit schwerwiegenden Folgen für die einheimische Bevölkerung .

Doch ein Land sorgt klugerweise vor. Nicht die Schweiz. Nicht.....