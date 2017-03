Donald Trump dritter Kandidat für ein Amtsenthebungsverfahren

Vertrauensverluste so weit das Auge reicht

Bereits im Wahlkampf verdeutlichte Donald Trump unerschrocken, wohin die Reise mit ihm als Präsidenten geht. Während ziemlich schadenfroh die Gegner eines gesichteten Establishments mit Hillary Clinton an deren Spitze den Wahlsieg des 45. Präsidenten feierten, reagierten weltweit viele Menschen mit Entsetzen, erahnend, was da auf sie zukommen mag.

Interessanterweise erfreut sich The Donald hoher Beliebtheit bei Rechtsradikalen und sogenannten Putinisten, die sich ohnehin die Welt gern in Gut und Böse aufteilen, frei nach dem Motto, wer ein wahrer Patriot, dem Nationalimus frönt, sei friedliebend unterwegs, während alle anderen als potientielle Gegner erklärt, dem Globalismus verfallen für Not und....