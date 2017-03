Tötet, tötet – nein lasst töten!

Trump hat bei mir 100 Bonuspunkte zum Amtsantritt bekommen. Die ersten zehn hat er verspielt, weil der Frau Merkel vor dem G7-Gipfel Ende Mai empfangen hat. Wer erinnert sich noch an ihre „Werte-Rede“ (hier im Video)? Hätte mir diese Zwergin so eine Rede hingelegt, ich hätte sie mit dem Arsch nicht mehr angeguckt (deshalb wäre ich als Politiker nicht geeignet). Ein Leser Brief von ZurückzurVernunft bei Tichy hat das auf den Punkt gebracht:“Der seit 71 Jahren demokratisch sozialisierte US-Präsident hat es jedenfalls nicht nötig, sich von der Lebensabschnitts-Marxistin Merkel über demokratische Werte aufklären zu lassen.“ Eine IM Erika als Lehrmeisterin in Sachen Demokratie – das ist schon der Hammer. Wenigstens hat er ihr den Händedruck verweigert (gibt wieder 5 Pluspunkte).

Aber das ist heute nicht das Thema. Mich beschäftigt das Catch-as-catch-can, das sich vier Flugstunden von hier abspielt. Natürlich unter den Blendgranaten unserer Medien. Die Propagandamaschinerie ist gut geölt. Subtil und grenzwertig wird unser Denken gelenkt: Wir sind die Guten. 42 Tote in der Region. Wer war dafür verantwortlich? Wie ist der letzte Absatz zu interpretieren? „Unklar war zunächst, wer für den Angriff verantwortlich ist. In der Region fliegen regelmäßig Jets der syrischen und russischen Luftwaffe Angriffe.“ Meine Frage: Da es unklar war, müsste es jetzt ja erwiesen sein. Wer war es? Zdf zum Ersten am 17.3. (da war der Teletext links vom Vorabend schon online! ZdF zum Zweiten. (Man schaue sich das Gesicht der Moderatorin an: Die Amis können es ja nicht gewesen sein, denn deren Ziel lag .....