Imperien lieben Kriege

Heute beginnen wir hier im Tagebuch mit der US-Regierung, die – direkt oder indirekt – etwa die Hälfte der US-Wirtschaft kontrolliert. Es war nie beabsichtigt, dass die Regierung je so groß, so mächtig und so aufdringlich wird. Das Ganze hat kaum bzw. überhaupt nichts mehr mit der Blaupause der Verfassung zu tun.

Und in dem Kontext ist auch klar, dass Wahlen viel unwichtiger sind als viele denken.

Der große italienische Ökonom Vilfredo Pareto erklärte, dass es letztlich unbeachtlich ist, wer gerade an der Regierung ist. Im Laufe der Zeit wird sie von schlauen Insidern und Gaunern übernommen, die er „Füchse“ nannte. Es gibt immer einige intelligente Menschen, die die Regierung manipulieren, kontrollieren, untergraben und ihre Polizeigewalt nutzen können. Regierungen behaupten ja, dass sie ein Monopol auf den Einsatz von Gewalt haben. Letztlich geht es darum, dass die Füchse das bekommen, was sie haben wollen.

Was wollen diese Füchse? Geld. Macht. Status. Das Übliche. Das Ganze ist auch nicht wirklich „geheim“. Und auch nicht unheimlich oder......