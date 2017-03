Angehörige von Todesopfern der 9/11-Terroranschläge erheben Klage gegen Saudi-Arabien

Quelle: Reuters

Über 800 Betroffene und Verwandte von Opfern der Terroranschläge am 11. September 2001 in New York haben die saudi-arabischen Behörden gemeinsam verklagt. Das gab die Zeitung The Hill bekannt. Die Kläger beschuldigen Saudi-Arabien der Unterstützung von Terroristen, die hinter diesen Attacken standen.

Ihnen zufolge soll Riad gewusst haben, dass mindestens drei Terroristen, die Staatsangehörige des.....