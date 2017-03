Milliarden für Rothschild und das Königreich der Saudis am globalen Krieg ?

Am 21. Oktober 2016 berichtet ich über E-Mails von Lynn Forester de Rothschild an Hillary Clinton, und Elizabeth Warren" dass die Finanzierung von Hillary Clinton über die Hintertür von den Rothschilds auf zeigte.

Am 15. Dezember 2016 hatte ich geschrieben das die "U.S.-Regierung heimlich mit den Feinden Amerikas verbündete ist "und stellte fest, dass:

Vor der Zeit als Hillary Clinton US-Außenminister war, hatte die Clinton-Stiftung insgesamt 10 Millionen bis ca. 25 Millionen Dollar Spenden von der Familie Saud und ihren Vasallen (die untergeordneten Aristokraten der Sauds, wie die Bin Ladens etc., aber auch vor allem von offiziellen Regierungskonten) gesammelt.

Als US-Staatssekretärin feierte sie und ihr Außenministerium im Jahr 2011 das die Saudi-Familien in Höhe von 29,4 Milliarden US-Dollar vom US-Konzern Boeing, F15-SA-Bombern kaufte (die Aktuell von Saudi-Arabien verwendet werden um das Nachbarland Jemen mit amerikanischen Bomben zu zerstörten);

Und wie Lee Fang von The Intercept darauf hingewiesen hat: "Als die Waffenlieferung genehmigt wurde, sind sowohl aus dem Königreich Saudi-Arabien als auch von Boeing, die Spenden in Millionen an die Clinton-Stiftung geflossen. Die Washington Post zeigte, dass ein Boeing-Lobbyist schon in den frühen Jahren vor Hillary Clintons gegenwärtiger Präsidentschaftskampagne geholfen hatte. "

Dann, am 10. März, hat Jack Burns von The Free Thought Project (eine links-libertäre Organisation, die keine Finanzierung von den Kochs oder anderen Milliardären erhält) veröffentlicht und dokumentiert: Das Senator John McCain von den Saudis, Rothschilds" über diverse Hintertüren finanziert wird.

Wie ich am 25. Dezember 2015 unter der Überschrift: "Die Saudi-Wahhabi-Ursprünge des Dschihadismus" erklärte, sind die Sauds nicht nur mit anderen fundamentalistischen-sunnitischen königlichen arabischen Familien verbunden, die jeweils Katar (Thani), Kuwait (Sabah) und die Vereinigte Arabische Emirate besitzen (Sechs königliche Familien in diesem Land), sonder auch mit jüdischen Milliardären. Diese fördern wiederum die US-Parteien ebenso wie es auch christlichen Milliardäre tun.

Die israelische Politik ist weitgehend von jüdisch-amerikanischen Milliardären dominiert, und so ist die westliche Allianz eine Allianz von Milliardären, die sich zusammenstellt aus römische Katholiken, Protestanten, Juden und Sunniten die den Neokonservatismus unterstützen- mit dem Ziel, Russland zu erobern. Dies bedeutet unter anderem auch mehrere Kriege zu führen, um die russisch-freundlichen Führer wie Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Viktor Janukowitsch und Baschar al-Assad zu stürzen. Diese Milliardäre kontrollieren auch die Rüstungsfirmen, die viele Kriege brauchen um einen enormen Gewinn zu erzielen und die Macht zu erhalten.

Dies ist auch der Grund, warum die US-Regierung, die "Al Qaida-Armee in Syrien fördert und schützt.

Geostrategie ist ein internationales Spiel, das von Milliardären gespielt wird, die gemeinsam zusammen arbeiten, um zu erobern was noch nicht ihnen gehört. Die Nicht-Milliardär-Publizisten sind nur die Kunden und Agenten für jene aristokratischen Familien, oder auch ihr Kanonenfutter.

Natürlich werden die Rüstungsfirmen von den Milliardären kontrolliert, und die Gewinne dieser Firmen werden auch von den Steuerpflichtigen der Nationen bezahlt, so entziehen sich die Aristokraten überall aus der Öffentlichkeit. Es geht um nichts persönliches, es ist nur ein blutiges Spiel um Milliarden und Macht.

Und das ist auch der Grund, wie ich es schon am 27. März 2017 beschrieb. ("Trump erhöht die Ausgaben des Militärs") und berichtet, über das so korrupte US-Kabinett, das die "Verteidigung" um 9% erhöhen will auf Kosten aller anderen Verwaltungen.

Das Geschäft ist halt sehr profitabel. Leider gibt es viele "Kollateralschäden" (unzählige Leichen und gescheiterte Staaten). Aber das ist alles nur geschäftlich, und selbst gescheiterte Staaten oder Kollateralschäden können höchst profitabel sein.

Google übersetzt The Rothschild and Saud Families Fund Both John McCain and Hillary Clinton

Video dazu in deutsch 2 Min