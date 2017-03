Deutschland beherbergt fast ein Fünftel der US-Auslandstruppen

US-Soldaten. Bild: Flickr / 1st Brigade Combat Team CC BY-ND 2.0

Knapp jeder fünfte im Ausland stationierte US-Soldat ist in Deutschland stationiert. Nach Japan ist die Bundesrepublik damit am stärksten betroffen.

Derzeit befinden sich rund 200.000 der insgesamt 1,32 Millionen aktiven US-Soldaten im Ausland. Das sind rund 15 Prozent des Militärpersonals. Davon sind 39.345 (19,7 Prozent) in Japan, 34.805 (17,4 Prozent) in Deutschland und 23.468 (11,8 Prozent) in Südkorea stationiert. US-Truppen befinden sich demnach in rund 800 US-Militäreinrichtungen und sonstigen US-Institutionen in insgesamt 177 Ländern. Alleine diese militärische....