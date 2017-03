"Crash & Burn": Der Totalabsturz muss kommen

Frage: Herr Armstrong, Sie haben in den letzten Monaten immmer wieder von "Crash & Burn" gesprochen. Meine Frage ist, wie wird dieses "Crash & Burn" aussehen? Wird es weltweit ablaufen, oder nur in bestimmten Ländern, wie den USA? Wird es einen Zusammenbruch der Finanzmärkte geben, Nahrungsmittelengpässe, Gewalt auf den Strassen, alles aufs Mal, oder in anderer Form ablaufen? Es wäre toll zu wissen, wie Sie sich dieses "Crash & Burn" vorstellen, da ich mich und meine Familie gerade auf das vor uns liegende vorbereite.

Antwort: Ich beziehe mich auf die Regierung - nicht die Märkte. Wir können bereits jetzt die Kernschmelze der Politik beobachten. Die Linke kämpft verzweifelt gegen Trump; vielleicht wollen sie ihn sogar anklagen. Nehmen wir an, sie schaffen es, ihn vor Gericht zu bringen. Was könnte dann passieren? Trump gewann die Mehrheit im Land mit Ausnahme von Kalifornien, das tatsächlich ein La La Land ist. Alleine wäre Kalifornien die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, allerdings hat das Land auch einige schwerwiegende wirtschaftliche Probleme. Die Mehrheit des.....