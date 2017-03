MYSTERY – Die Prophezeiungen des Nostradamus – 25 ausgewählte Verse zu Religionskriegen in Europa und dem Islam

Der Bürgerkrieg vor der Haustür?

„Bald könnten in Europa auch Religionskriege beginnen, und sie werden beginnen“. Das sagte kein Geringerer als der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu im südtürkischen Antalya diese Woche. Cavusoglu warnte bei einer Rede vor einem „Glaubenskrieg“ in Europa.

Starke Worte, aber vielleicht hat der Mann in irgendeiner Weise Recht? Provokation oder Kriegsstrategie? Wir alle dürfen fürchten, daß wir es bald wissen werden.

Prophezeiungen aus alter Zeit. Gültig in der Gegenwart?

Nach meinem letzten Artikel vom 24.02.17 „MYSTERY – Die Prophezeiungen des Nostradamus – 7 ausgewählte Verse zum brennenden Paris der Gegenwart“ habe ich erneut meine „Nostradamus-Verssammlung“ befragt. Diesmal zu den Stichwörten „Islam allgemein“ und „Islam – Kriegerische Auseinandersetzungen“. Herausgekommen sind insgesamt 25 Verse, die man auch ohne großes Hintergrundwissen in einen logischen, zeitlichen Ablauf bringen kann. Das einzige Problem bei Nostradamus ist nur, daß die Verse in einer nahen oder einer weiter entfernt liegenden Zukunft datiert sein können. Selbst ich möchte mich zurückhalten, bis zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft die Verse reichen. Ohne den geheimen Schlüssel geht es nicht. Aber dieser soll nach 500 Jahren gefunden werden.

So schreibt Nostradamus in:.....