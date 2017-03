Russische Firma "druckt" Häuser mit 3D-Printer

Den Russen wird entweder alles zugetraut oder gar nichts. So hat zum Beispiel US-Senator John McCain im März 2014 gegenüber CNN gesagt, "Russland ist nur eine Tankstelle, die sich als Land maskiert." Und Präsident Obama sagte im Mai 2014 in einem Interview mit The Economist, "Russland produziert gar nichts." Die selben Politiker sind aber vergangenes Jahr genau ins andere Extrem gegangen und haben behauptet, Russland kann technisch alles, sich in alle Computersysteme reinhacken, das amerikanische Stromnetz ausschalten und sogar die Wahlen in den USA steuern. Die Russen wären so allmächtig, Donald Trump wäre eine Marionette von Wladimir Putin, der wirkliche Inhaber des Weissen Haus. Das ist die Meinung der Führungselite der "mächtigsten Nation" der Welt über Russland. Was für erbärmliche und nichts wissende Ignoranten! Wie immer sind beide Aussagen falsch, denn Russland produziert sehr....

