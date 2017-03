Die erste Verhaftung eines hochrangigen Politikers, der mit einem kleinen Jungen im Bett erwischt wurde. Von Jay Greenberg für www.NeonNettle.com, 16. März 2017

US Senator Ralph Shortey muss sich wegen einer Vielzahl an Vorwürfen zu Pädophilie und Kinderhandel verantworten, nachdem er in einem Motelzimmer verhaftet wurde, wo er Sex mit einem kleinen Jungen hatte. Mehr......