In George Soros funkelnder neuer Weltordnung geht die Sonne unter

Milliardeninvestor Geore Soros hatte einen ziemlich guten Lauf beim Aufbau seiner schönen neuen Welt. Auch wenn er noch immer weltweit Millionen in Proteste und Krisen investiert, so sind seine schwindenden Träume einer "offenen Gesellschaft" oder gar eines "Kosmopolitismus" mitsamt einer globalistischen Doktrin sicherlich nicht mehr zu erreichen in seiner Lebenszeit. Wie man so schön sagt "Das Spiel ist aus," George. Egal ob man in ihm den einsamen Wolf im Hemd des Spekulanten sieht oder den Illuminati Kapitän, der berüchtigte Milliardenbösewicht hat unser aller Leben in einer Art und Weise beeinflusst, wie wir es uns kaum vorstellen können. Hier ein kleiner Einblick in Soros und sein irreales Utopia.

Als George Soros ein kleiner Junge im Ungarn des Zweiten Weltkrieges unter deutscher Besatzung war, da kollaborierte er mit den Nazis bei der Konfiszierung von jüdischem Eigentum, deren Besitzer verhaftet werden sollten und allzu oft ums Leben kamen. Soros hat sich dafür nie.....