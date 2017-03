Seit rund einen Jahr werden in Florida keine Todesurteile mehr ausgesprochen und ebenfalls keine vollstreckt. Jetzt hat der Gouverneur Rick Scott den Weg frei gemacht für neue Todesurteile und Hinrichtungen.

Im Januar 2016 stoppte ein Urteil des höchsten Gerichts der USA die staatliche Todesmaschinerie in Florida. Das Oberste Gericht hatte in einer 8 zu 1 Abstimmung die Regeln bei Verurteilungen zum Tode in Florida für verfassungswidrig erklärt. Diese.....