Operation Zinstod: US-Pleite mit Ansage

Waschen & Schminken: Acht Jahre lang hat Obama fürstlich regiert und sich in alle Richtungen tief genug gebückt, soweit dies erforderlich war, um das Thema Staatsverschuldung erfolgreich auszublenden. Immerhin schaffte es Schuldenkönig Obama, nahezu soviel Schulden in seinen 8 Jahren Amtszeit anzuhäufen (rund 10 Billionen Dollar), wofür seine 43 Vorgänger Jahrhunderte brauchten. Der jetzt amtierende Präsidentendarsteller, Donald Trump, kann sich offenbar altersbedingt nicht mehr ganz so geschmeidig in alle Richtungen bücken. Absehbar droht damit in Sachen Staatsschulden ein unschönes Ende. Die Lunte an der Zinsbombe beginnt schon selbstentzündlich zu glimmen.

Darüber hinaus ist hinlänglich bekannt, dass Trump auch mit der amtierenden Gelddruckerin von der FED, der Janet Yellen, nicht so besonders gut zurecht kommt. Hat man über Jahre.....