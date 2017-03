Netzwerkdurchsetzungsgesetzkonformer Tageskommentar.

Heute ist der 15. März 2017 n.Chr. und überall auf der Welt ist alles so, wie es ist. Das Wetter ist auch so, wie es ist - und so soll es auch sein. In den Niederlanden gehen heute die Wähler zu den Urnen und geben ihre Stimmen ab. Das ist guter demokratischer Brauch. Die Lufthansa und ihre Piloten haben sich wieder lieb. Angela Merkel und Donald Trump werden sich am Freitag gegenseitig unterhalten. Der türkische Präsident ist verärgert. Es wird aber alles getan, um das Verhältnis wieder zu normalisieren.

In einem Flugzeug ist ein Kopfhörer explodiert. Es wird aber alles getan, um dies für die Zukunft auszuschließen. In China ist erneut ein Sack Reis umgefallen. Morgen soll er wieder aufgerichtet werden.

Bei Audi sieht die Polizei nach dem Rechten. Morgen werden wir mehr erfahren. Sicher nur Gutes. Der Euro und der US-Dollar sind Währungen. Die unabhängigen Notenbanken sorgen dafür, dass die Kurse stets günstig zueinander stehen. Die EZB sorgt für.....