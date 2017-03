Nach Angaben des Ministeriums für Menschenrechte im Jemen sind bisher mehr als 10.000 Menschen im verheerenden zweijährigen Krieg in diesem Land getötet worden.

Das jemenitische Ministerium für Menschenrechte hat am Dienstag in einem Bericht beim Menschenrechtsrat in Genf mitgeteilt, dass innerhalb des zweijährigen Krieges gegen den Jemen mehr als 10.811 Menschen getötet und 37.888 weitere.....