Darum blieb Merkel zuhause: Wikileaks will angeblich belastendes Material über Merkel veröffentlichen

Mit einem einzigen Tweet sorgte Wikileaks für Spekulationen. In US- Sicherheitskreisen habe man große Angst, weil man befürchtet, die Enthüllungsplattform könne in den nächsten Stunden belastendes Material über Merkel veröffentlichen.

Wurde sie deshalb in letzter Minute von Donald Trump gebeten, den Besuch zu verschieben? Weiß er gar schon, worum es sich handelt? So oder so – Merkel hat sich vor den wartenden Journalisten im startklaren Flugzeug bis auf die Knochen blamiert. Das mit der „mächtigsten Frau der Welt“ gilt schon lange.....