...amerikanische Verhältnisse in der Türkei??? und alle so: Nein! Ohhh!!! Der Schurke! Demokratie? Hilfe!!

Also mal ehrlich.. das VerfassungsreferendumDingsda in der Türkei mit dem Ziel eine Präsidialregierung zu schaffen... geht ja wohl mal gaaar nicht... was iss'n dann mit der "Demokratie"?

naja.. ist aber och nüch in Ordnung! menno...man stelle sich mal vor, der Präsident hätte die alleinige Entscheidungsmacht z.B. 7000 Posten in den Bundesregierungen zu besetzen (der würde ja alle seine Unterstützer und Sponsoren mit guten Posten versorgen :/ ).. oder er könnte einfach alle Bundesrichter selbst ernennen... Gesetzesentwürfe mit seinen Veto scheitern lassen, als Oberbefehlshaber die Streitkräfte einberufen :/ .. nicht auszudenken, was da alles passieren kann, wenn....

.. in der Türkei erstmal amerikanische Verhältnisse herrschen. ;)

Oh.. haben die Massenmedien etwa vergessen die Regierungsstruktur der USA diesbezüglich als abschreckendes Beispiel aufzuführen.. das ist aber unfein!

Ehrlicherweise sollte doch erwähnt werden, dass die Türkei mit einer Präsidialstruktur in ihrem Regierungssystem lediglich dem Vorbild der USA folgend würden... sollten wir jetzt die ganzen unschönen Adjektive und Nomen, die man der türkischen Regierung in dem Zusammenhang anheftete in Zukunft auch zur Bewertung der Regierungsstruktur der USA nutzen? .. wäre ja nur fair, oder?

Immerhin hat man doch der ganzen Welt über Jahrzehnte glaubwürdig verkauft, dass das Land der Freiheit und Demokratie und natürlich der unbegrenzten Möglichkeiten die USA ist.. ein Land mit einer Präsidialen Regierungsstruktur... eine Struktur, die wir jetzt Diktatur nennen und zutiefst ablehnen.... sollten wir uns nicht irgendwann mal ernsthaft entscheiden, was wir eigentlich gut finden und was nicht? .. man könnte ja sonst glauben, wir haben überhaupt keinen Ahnung von den Dingen, die auf der Welt geschehen ;)

achso... und wem das zu zynisch ist.. weil doch in der Türkei Aktivisten und "Wahrheitsverkünder" eingesperrt werden und man das nicht vergleichen könne... der möge für mich einen Snowden, Manning oder Assange grüßen.. oder all die anderen, die es nicht in die großen Schlagzeilen geschafft haben! Man muss sie nicht mögen, aber sie werden definitiv nicht von der Türkei dazu gezwungen, so zu leben, wie sie es derzeit tun....

Vielleicht sollten die Türken einfach selber entscheiden dürfen, wem oder was sie wählen... niemand stört sich daran, wenn amerikanische Persönlichkeiten hier ihre Worte unters Volk bringen... dabei praktiziert dieses Land seit Jahren genau das, was die Türken gerade mal angedacht haben..

achso.. und das mit der Demokratie war natürlich nur ein Spaß... es gibt sie nicht. Auch die parlamentarische Demokratie ist keine Demokratie im eigentlichen Sinne.. es ist lediglich eine Vergewaltigung des Begriffes "Demokratie"... Falls jemand die grundsätzliche "Mitbestimmung" des Einzelnen gefunden hat, kann er sich gern bei mir melden

Via Evelin Piètza