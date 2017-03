Ägypten: Ungewöhnliche Skulptur mit Langschädel entdeckt (Videos)

In Kairo wurden die Überreste einer riesigen, über 3.000 Jahre alten Statue entdeckt, von der die Archäologen spekulieren, dass sie Ramses II. darstellen könnte.

Wie das Ägyptische Antiquitätenministerium im »The Independent« zitiert wird, wurden die Teilstücke der aus Quarzit erstellten Riesenstatue in der Nähe der Tempel-Ruinen von Ramses II. entdeckt. Diese Tempelanlage befindet sich in der ehemaligen altägyptische Stadt Heliopolis, im nordöstlichen Stadtteil Matariya der heutigen Hauptstadt Kairo.

Das deutsch-ägyptische Archäologenteam fand die Fragmente der Skulptur in einem Grundwasserbecken und konnte den Kopf rekonstruieren, der die ungewöhnliche Deformation eines Langschädels aufweist. Sie schätzen, dass die Statue ursprünglich eine.....