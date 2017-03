Dieser unglaubliche Baum produziert 40 verschiedene Fruchtarten

Im Frühjahr und im Sommer produzieren die Bäume eine erstaunliche Fruchternte, die man normalerweise nicht von einem normalen Baum erwarten würde.

Sam Van Aken ist ein Bildhauer und Lehrer, aber auch ein Visionär, dessen Traum es war, einen neuen Baum zu erschaffen, der 40 verschiedene Arten von Früchten produziert.

Kunst und Technologie sind die beiden Seiten der Medaille. Technologische Innovationen gingen den großen Veränderungen voraus in den Künsten und ermöglichten es den Künstlern, neue Ausdrucksformen zu finden.

Der in New York ansässige Professor Van Aken nahm dieses Konzept noch weiter und verwendete eine ziemlich gängige Technik der Veredelung und verwandelte es in etwas Wunderbares. Video und mehr.....