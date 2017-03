Der 3. Weltkrieg kommt - In diesem werden der Islam und seine Helfer vernichtet

Erdogan hetzt seine Türken auf

Was sich derzeit um das türkische Verfassungsreferendum am 16. April in Europa abspielt, ist einfach unfassbar. Türkische Politiker versuchen einen Wahlkampf-Auftritt in Europa vor Auslandstürken nach dem anderen

– PI: „Niederlande verweigern Cavusoglu die Einreise –Noch 30 Türk

-Wahlkampfveranstaltungen in D“. Dem türkischen Aussenminister wurde von den Niederlanden die Landeerlaubnis entzogen. Denn die Niederlande wählen am 15. März ein neues Parlament und die derzeitige Regierung wünscht daher keine fremden Wahlkämpfe im Land. Der deutsche Aussenminister Gabriel hat seinem türkischen Kollegen das Versprechen abgenommen, nicht in die

Niederlande zu Wahlkampf-Auftritten zu reisen. Dieses wurde gebrochen. Die Niederländer konnten sich nur mehr mit einem Landeverbot helfen. Auch dieses wurde von der türkischen Regierung umgangen. Daraufhin hat Erdogan seine Kopftuch-Familienministerin hingeschickt, die in Düsseldorf gelandet ist. Diese

wurde vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam zur Persona Non Grata erklärt

und mit Eskorte zurückgeschickt –NTV: „Wasserwerfereinsatz in Rotterdam

Ministerin ausgewiesen,Botschaft abgeriegelt “. Darauf gab es in Rotterdam massive Türken-Krawalle. Hier ein Artikel im Kurier:.....