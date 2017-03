Hunderte von Schiffen ohne GPS (Geisterschiffe) aus den Terror-Gebieten nach Europa?!

Google Übersetzer.....

Schiffe, die nach Europa fahren, schalten ihre GPS-System routinemäßig ab, um zu verschwinden (unsichtbar für den Radar). Oft sind es Geisterschiffe die nach zweifelhaften Stopps in der Nähe von terroristischen Hotspots ankerten. Es ist zu befürchten, dass sie Menschen und Waffen auf den Kontinent schmuggeln. Vor allem auf der Strecke zwischen Libyen und Griechenland.

In den ersten zwei Monaten waren es 2.850 Schiffe die unsichtbar in die EU-Gewässer eingetretten sind.

Daten von Windward, einem in Israel ansässigen maritimen Analytik-Unternehmen, zeigen, dass insgesamt 2.850 Schiffe in den ersten zwei Monaten "unsichtbar" wurden, indem sie die Übermittlung ihres Standortes vor dem Eintritt in die europäischen Gewässer stoppten.

Um die 45 Schiffe machten das vor der britischen Küste für bis zu 24 Stunden - 50 andere in britischen Gewässern ohne ordnungsgemäße Papierkram.

Die Praxis, die in einer Untersuchung von The Times aufgedeckt wurde, wirft die Befürchtungen auf, dass der Mangel an Ressourcen, die Großbritannien der maritimen Sicherheit widmet, es anfällig für Terroranschläge gibt.

Windward zeigte auch, dass im Januar/Februar vierzig Schiffe in Europa aus Libyen eingetreten sind, in der Nähe von wo aus ISIS arbeitet, nachdem sie ihre Tracking-Geräte ausgeschaltet haben.

Weitere 20 Schiffe hörten auf, ihren Standort zu übermitteln während sie einen Halt an verdächtige Stationen machten, bevor sie in die Europäischen Gewässern eintraten. Das passierte vor allem an den syrischen oder libanesischen Gewässern.

Als er mit der Times sprach, sagte Admiral Lord West von Spithead, der ehemalige erste Seeherr,: "Es ist wirklich Besorgnis was auf dem Meer passiert. Es könnte ausgenutzt werden. "

Gerry Northwood, der Chief Operating Officer bei Mast, eine maritime Risikomanagement-Beratung, sagte der Zeitung britischen Behörden führen eine zunehmende Ebene der Terrorismusbekämpfung maritime Intelligenz Arbeit.

Er sagte: "Es gibt immer das Risiko, dass etwas durchkommen wird. Die Terroristen müssten es nur richtig machen. Wir müssen vorsichtig sein - das Vereinigte Königreich hat eine lange und komplexe Küstenlinie, die sehr schwer zu überwachen ist . Diejenigen, die abenteuerlich und innovativ sind, haben eine gute Chance, durchzukommen. "

Ein Bericht von Europol, der Strafverfolgungsbehörde der EU, beschreibt den Menschenschmuggel als "hochprofitable und weit verbreitete kriminelle Tätigkeit".

Die 60-seitige Studie stellte fest: "Das Migrantenschmuggelgeschäft ist mittlerweile ein großer, profitabler und anspruchsvoller Kriminalmarkt, vergleichbar mit den europäischen Drogenmärkten."

Forscher fanden heraus, dass die Nachfrage nach Schmuggeldienstleistungen seit 2014 deutlich zugenommen hatte. Die vorgeschlagenen Netzwerke, die "Erleichterungsdienste" anbieten, um entweder innerhalb der EU zu erreichen oder zu bewegen, erzielten im Jahr 2015 schätzungsweise 4,7 Milliarden Euro auf 5,7 Milliarden Euro Gewinn, was einem Anstieg von 4,1 Milliarden Euro und 5 Milliarden Euro entspricht. Diese Gewinne tauchten im vergangenen Jahr ein und fielen um fast zwei Milliarden Euro oder 1,7 Milliarden US-Dollar zum heutigen Tarif nach der Einschätzung. Es heißt: "Diese Entwicklung steht im Einklang mit der insgesamt rückläufigen Zahl der irregulären Migranten, die in der EU ankommen, und infolge eines Rückgangs der Preise für Migrantenschmuggeldienstleistungen nach dem Höhepunkt der Migrationskrise im Jahr 2015."

Migrantenschmuggler aus über 122 Ländern waren an der Erleichterung der Reisen von irregulären Migranten in die EU beteiligt, so die Studie, während die Banden sich auf soziale Medien verlassen, um ihre Dienste da zu bewerben.

Die Erkenntnisse entstanden in der ernsthaften und organisierten Kriminalitätsstudie der Agentur für 2017.

Er zeigt , dass in der EU mehr als 5.000 internationale organisierte Verbrechengruppen untersucht wurden/werden.

....Google Übersetzer..... aus dem Englischen...von Daylimail

Quelle: