Auf dem Balkan wächst die Kriegsgefahr

Die politische und soziale Krise auf dem Balkan verschärft die Konflikte zwischen den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Mittlerweile wächst die Gefahr eines weiteren Kriegs in der Region.

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Bürgerkrieg in Jugoslawien in den 1990er Jahren, der durch die USA und Deutschland angefacht wurde, befindet sich die gesamte Region in einem akuten Krisenzustand. In kaum einem Staat existiert eine funktionierende Regierung. Korruption und Kriminalität blühen, während der übergroße Teil der Bevölkerung in katastrophalen Verhältnissen lebt. Mehr.....