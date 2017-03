AUFGRUND DER UKRA-FASCHISTISCHEN BLOCKADE VERLIERT DER AUCH SO SCHON KLAMME STAATSHAUSHALT DER UKRAINE RUND 5 MILLIONEN $ TÄGLICH

Der ukrainische regimenahe Milliardär Taruta im ukrainischen TV: "Die Blockade des Donbass [durch ukra-faschistische Söldner] schadet der Ukraine massiver als dem Donbass. In 2 Monaten kracht die komplette Wirtschaft der Ukraine ein - und jeder Ukrainer wird es an sich spüren. Im Staatshaushalt wird es für alles kein Geld mehr geben. Die Industrie-Union des Donbass hat alleine vom 13.02 bis 06.03 - über 55,7 Millionen $ an Einnahmen erzielt. Das ist ein Verlust von 2,53 Millionen $ pro Tag - allein innerhalb dieser Union."

PS: Laut Poroschenkos Kiewrer Regime-Premier der Ukraine, Volodymir Groisman, verliert der ukrainische Staatshaushalt täglich rund 4 Milliarden Hrywnja (~5 Millionen $) aufgrund der Blockade des Donbass durch ukra-faschistische Söldner, was die Blockade zu einer Blockade der Ukraine macht.

Quelle:1,2