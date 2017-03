Der Fall Bana Alabed

Der Twitter-Account @AlabedBana gehört nach eigenen Angaben einem siebenjährigen Mädchen, das aus Ost-Aleppo in Syrien in ihrer Fremdsprache Englisch gegen die syrische Regierung und Russland twitterte (beziehungsweise seit Mitte Dezember 2016 aus der Türkei). Ost-Aleppo wurde bis Mitte Dezember 2016 von einer jihadistischen Koalition unter Führung der Al Qaida (in Syrien: Al Nusra) gehalten und kontrolliert. Das bestätigen nicht nur deutsche und internationale wissenschaftliche Syrienexperten, auch die US-Regierung hat dies in den vergangenen Monaten immer wieder zugeben müssen.

Ost-Aleppo stand unter Herrschaft der Al Qaida

Das US-Verteidigungsministerium im April 2016 bei einer Pressekonferenz zu Syrien: “That said, it’s primarily al-Nusra who holds Aleppo”. Al Nusra ist der syrische Arm der Al.....