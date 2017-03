Grausamer geht es wohl nicht mehr! Gestohlene Kinder – Kindesraub ist gängige Praxis weltweit!

War Ihnen bekannt, dass in England die “erzwungene Adoption” praktiziert wird? Katholische Einrichtungen in Spanien haben bis zu 300 000 Babys gestohlen und verkauft! Aber in anderen europäischen Ländern werden Kinder den Müttern gestohlen, denn es geht um viel Geld! Stellen Sie sich vor, Sie gebären ein Kind und es wird Ihnen vom Staat sofort weggenommen. Manchmal heißt es, es wäre gestorben. Manchmal sagt man Ihnen, Sie wären gar nicht in der Lage, das Baby selbst zu versorgen – weil Sie arm sind, weil Sie krank sind, weil Sie schon mehrere Kinder haben, weil Sie alleinerziehend sind. Gestohlene Kinder. Nein, das geschieht nicht in exotischen Ländern.....

Ähnliche Beiträge