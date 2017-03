Es reicht: Der Marsch 2017

In Abwandlung von Goethes Zitat in Faust: „Der Worte sind genug gewechselt – Nun lass Taten folgen“ möchte die Initiative „Der Marsch 2017“ eine möglichst ganz Europa erfassende Großdemo organisieren. In den sozialen Medien verbal Dampf abzulassen ist ja okay, bringt aber genau nichts. Daher dieser Aufruf endlich europaweit koordiniert und friedlich gegen dieses „System“ die Ursache selbst, auf die Straße zu gehen anstatt in kleinen Demonstrationen nur die jeweiligen Symptome wie Bargeldabschaffung, Konzerndiktatur, Bankenmacht, Überwachungsstaat usw. zu bekämpfen.

Auch wird es für Europa brandgefährlich wie die Münchner Sicherheitskonferenz zutage brachte. Die Weltpolitische Lage droht zu eskalieren. Mehr.....