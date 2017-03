Luftverschmutzung in Europa ist bis zu 27 Mal schädlicher als in China

Dass in chinesischen Großstädten die Luftverschmutzung gewaltige Ausmaße hat, ist allgemein bekannt. Jetzt zeigen neue Studien, dass die Luftverschmutzung in europäischen Ländern bis zu 27 Mal schädlicher für die Gesundheit sein soll als in China. Wie gefährlich ist die Luftverschmutzung in Europa und Deutschland wirklich?

In der bis dato größten epidemiologischen Studie zu dieser Thematik unter der Leitung von Seniorautor Maigeng Zhou vom National Center for Chronic and Non-communicable Disease Control and Prevention, stellte sich heraus, das, die durch Feinstaub verursachte Luftverschmutzung in 272 Städten Chinas weiter zunimmt und vermehrt Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen bedingte Todesfälle.....