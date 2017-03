Jetzt in Antalya: TREFFEN DER GENERALSTAB-CHEFS DER TÜRKEI, VON RUSSLAND UND DER USA !

Gespräche über die Lage in Syrien & Irak: Die Chefs der Generalstäbe der Türkei (Hulusi Akar), von Russland (Valery Gerasimov) und der USA (Joseph Dunford) haben sich soeben in der türkischen Mittelmeerstadt Antalya zu wichtigen trilateralen Gesprächen getroffen. Das Treffen hält seit mehreren Stunden an.

Turkey's Chief of Staff General Hulusi Akar chats with Russian Armed Forces Chief of Staff Valery Gerasimov during a meeting in Antalya, Turkey March 7, 2017. Turkish Military/Handout via REUTERS