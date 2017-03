Die verborgene Geschichte der unglaublich üblen Chasarischen Mafia (aktualisiert)

[Anm: Dieser Artikel handelt von einer groß angelegten Fälschung von Fakten der Weltgeschichte und ihrem weltweiten Einfluß auf alle Lebensbereiche. Geschichtlich interessierte Leser finden in den weiterführenden Beiträgen interessante Artikel, welche diese These unterstützen. Empfehlenswert ist die Lektüre des Werkes von John Beaty, "The Iron Curtain over America" aus den 1950er Jahren, daß bei archive.org heruntergeladen werden kann.]

Nun wird der Vorhang gelüftet, um die Chasarische Mafia und ihren Plan zur Infiltration und Tyrannisierung der gesamten Welt, zur Auslöschung aller abrahamitischer Religionen und der ausschließlichen Duldung ihres, auch als Luziferianismus, Satanismus oder Anbetung Baals bekannten, Babylonischen Talmudismus zu enthüllen.

8. März 2015, Veterans Today Die Geschichte der Chasaren, besonders die der chasarischen Mafia, der Welt größtes Syndikat der Organisierten.....