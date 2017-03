Der Mechanismus des Systems

Immer wieder ist zu merken, daß – ungeachtet unserer wirklich ausführlich aufklärenden „Wirtschaftswitze„, deren Studium hiermit nochmals wärmstens empfohlen wird, – erneut der klare Blick über die wahren Verhältnisse auf dieser Erde nicht gewahrt wird – immer wieder driftet man ab in die hartnäckig uns aufgezwungene Vorstellungswelt des dank unserer täglichen Mitwirkung immer noch funktionierenden Systems… Also versuchen wir, am Beispiel der VSA – man könnte wirklich jedes Land der Erde hernehmen, aber die VSA haben mit ihrer Fed eine Sonderrolle, daher ist das dort vielleicht am leichtesten einzusehen – die tatsächlichen Vorgänge im heutigen Leben darzustellen. Luckyhans, 6. März 2017 ————————————

Dabei bewegen wir uns vorerst mal vollständig in der Begriffs- und Vorstellungswelt des heutigen Systems.

1. Der Staat ‚Vereinigte Staaten (Nord-)Amerikas‘ wurde in das Unternehmen „UNITED STATES OF AMERICA“, DUNS-Nr. 037388705 (oder eine andere – je nach „Bundesstaat“), überführt. Wie auch jedes andere Land der Welt – siehe www.upik.de – oder hier für D.

2. Anstelle des Staates ‚Vereinigte Staaten Amerikas‘ wird nun das Unternehmen „VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA“ gegenüber den per Geburts“urkunde“ (birth certificate = Wertpapier) registrierten (juristischen) „Personen“ („Bürger“ = Bürgen – früher, als Menschen: Staatsangehörige) wirksam.

3. Das Unternehmen „VSA“ nimmt bei der (per Satzung „unabhängigen“, d.h. nichtstaatlichen!) privaten Bank.....