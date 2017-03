Was war eigentlich das Thema der SRF-Kindergarten-Sendung Arena „Trumps Krieg“

Selbst im Kindergarten würde so ein Verhalten wie es Jonas in der Arena präsentiert hat zu einem sehr langen Gespräch mit Eltern1 und/oder Eltern2 führen. Jonas schnüffelt in der privaten Post von Peter und beleidigt damit Daniele aufs schlimmste. Er prahlt mit dem gekauten Mail herum und sagt das darin steht das Daniele lüge.

Daniele findet das niederträchtig und verlangt, dass mindestens der ganze Brief vorgelesen wird.

Nur leider kann Jonas noch keine zwei Sätze in einen Zusammenhang bringen und will das nicht machen. Das ist umso tragischer weil Jonas kein Kamerad sondern die Kindergartenaufsicht ist. So nutzt Jonas oder jetzt Herr Projers seine Machtposition aus und lässt Daniele nicht mehr ausreden. Das Kindergarten Spielthema, über den seit kaum einen Monat amtierenden Präsidenten Trump, gibt ja auch nicht sehr viel her. Roger meinte dass Trump doch.....